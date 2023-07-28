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Türkiye
AA 28.07.2023 11:47

Ankara'daki Cumhuriyet Kulesi 29 Ekim'de açılacak

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, temeli 2003'te atılan ve uçuş mania hattını aştığı gerekçesiyle durdurulan 196 metrelik kulenin Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne yetiştirilmesi için çalışmalar hızlandırıldı.

Ankara'daki Cumhuriyet Kulesi 29 Ekim'de açılacak

Temeli 18 Temmuz 2003'te atılan Cumhuriyet Kulesi'nin inşaatı uçuş mania hattını aştığı gerekçesiyle durdurulmuştu.

Uzun bir aranın ardından inşaatı yeniden başlayan 196 metre yüksekliğindeki kulenin 29 Ekim'de açılması hedefleniyor.

Kulenin içinde nikah salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, alışveriş merkezi ve paraşüt atlama noktası gibi mekanlar yer alıyor.

Ankara'daki Cumhuriyet Kulesi 29 Ekim'de açılacak

"Yapılacak aktiviteler ve gezilecek alanlar açısından oldukça zengin"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Kulesi'nin sadece Keçiören'e yapılan bir eser olmadığını, Türkiye'ye katma değer katacağını belirtti.

Kulenin inşaatının tamamının belediye tarafından yapıldığını dile getiren Altınok, bu yönüyle Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Kulesi'nin şehrin simgesi olan Atakule'yi tamamlayacağını belirten Altınok, "Atakule'ye nazaran Cumhuriyet Kulesi proje olarak çok daha dolu. Yapılacak aktiviteler ve gezilecek alanlar açısından oldukça zengin. Ankaralılar buradan keyif alacak." dedi.

Ankara'daki Cumhuriyet Kulesi 29 Ekim'de açılacak

"Muhteşem bir eser olacak"

Altınok, kulenin yüksekliğinin uçuş mania hattını aştığı gerekçesiyle bir dönem tartışmalara neden olduğunu anımsatarak, "Kulenin yüksekliği bir problem değildi. Uçaklar burada 3 bin fitte alçalıyor. Kilometrelerce mesafe var, bunlar bahane değildi. Kule şimdiye çoktan tamamlanırdı. Muhteşem bir eser olacak ve bu bittiğinde daha çok anlaşılacak." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki Cumhuriyet Kulesi 29 Ekim'de açılacak

Bir dönem kulenin inşaatının durdurulduğunu, uzun bir aranın ardından ise çalışmaların hız kazandığını dile getiren Altınok, "Hedefimiz bu eseri Cumhuriyetimizin 100. yılında açmak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına yetiştirmek." diye konuştu.

Yapım aşamasında kulenin birçok testten geçtiğini, depreme ve rüzgara dayanaklılığının ölçüldüğünü aktaran Altınok, kulede çocuklar için bilim ve uzay terası, seyir terası, restoran, nikah salonu, sergi salonu, alışveriş merkezi ve paraşütle atlama noktası gibi birçok mekanın yer alacağını bildirdi.

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