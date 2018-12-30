Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolünü kaybederek Yenimahalle ilçesi Şaşmaz Alt Geçidi İstanbul istikametinde seyir halindeyken takla attı.

Takla atan otomobile çarpmamak için bir araç yavaşlarken, bu sırada iki araç daha kazaya karıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Araçların hurdaya döndüğü kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Araçlar çekiciyle kaza mahallinden kaldırılırken, Şaşmaz Alt Geçidi'nde İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat süreyle ulaşıma kapandı.

Kaynak: AA