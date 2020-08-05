Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da yolcu otobüsü ASELSAN servisine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Ankara'da yolcu otobüsünün ASELSAN çalışanlarını taşıyan servis aracına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Edirne'den Hatay'a giden Furkan İ. idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, Ankara Çevre Yolu'nda ASELSAN çalışanlarını taşıyan Ramazan K.'nin kullandığı servis aracına arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan serviste bulunan 39 yaşındaki Birol Ü. hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: otobüs kazası ASELSAN Ankara Çevre Yolu ankaraSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 10:26
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