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Türkiye
AA 14.06.2023 06:25

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
[Temsili Fotoğraf: AA]

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında 47 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı, 11 kişinin tutuklu olduğu tespit edildi. 9 kişinin ise polis ekiplerince aranmasına devam ediliyor.

Ekipler, zanlıların adreslerinde yaptığı aramada 462 sentetik uyuşturucu hap, 350 gram metamfetamin, 11,15 gram eroin, 5,4 gram esrar maddesi, 40,37 gram bonzai ve türevi maddeler, 3 cam pipo ile bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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