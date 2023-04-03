Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 33 tutuklama
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Ankara'da son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 295 zanlıdan 33'ü tutuklandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son 7 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 295 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.
Aramalarda 2,7 kilogram esrar, 1,8 kilogram bonzai, 1,3 kilogram kokain, 435 gram metamfetamin, 161 eroin, 33 gram skunk, 2 bin 587 sentetik ecza maddesi, 14 uyuşturucu hap ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu
Son Haberler
- 10:41
- 10:41
- 10:38
- 10:27
- 10:20
Sıradaki Haber
Malatya'da depremzedeler için ilk etapta 83 bin konut inşa edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz