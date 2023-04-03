Van'da halk pazarında çıkan yangına müdahale ediliyor

Van'da halk pazarında çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de 672 milyon 490 bin kaçak makaron ele geçirildi

Aramalarda 2,7 kilogram esrar, 1,8 kilogram bonzai, 1,3 kilogram kokain, 435 gram metamfetamin, 161 eroin, 33 gram skunk, 2 bin 587 sentetik ecza maddesi, 14 uyuşturucu hap ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son 7 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 295 zanlı gözaltına alındı.

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