Ankara'da Mithatpaşa Caddesi'nden Sıhhiye istikametine giden Erkan Özmen'in kullandığı ticari taksi, Sıhhiye "U" Dönüşü Köprüsü'nde Fatih Koçak yönetimindeki belediye temizlik aracına arkadan çarptı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada taksi sürücüsü Özmen ile aynı araçta bulunan Koray Erdem Kaya ve Gamze Evren Kaya yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Özmen, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Koray Erdem Kaya ve Gamze Evren Kaya ise ambulansta yapılan müdahalenin ardından sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmeyi reddetti.

Bu arada olay yerine gelen yaralıların yakınları ile polis ekipleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Kaza nedeniyle Sıhhiye "U" Dönüşü Köprüsü yaklaşık bir saat süreyle ulaşıma kapandı.

Kaynak: AA