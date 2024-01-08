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Türkiye
AA 08.01.2024 15:22

Ankara'da LPG dolu tankerde gaz sızıntısı

Ankara'da LPG dolu bir tankerde meydana gelen sızıntıya, itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Ankara'da Ayaş Yolu'ndaki bir benzin istasyonunda, benzinliğin gaz deposuna dolum yapan LPG dolu tankerde gaz kaçağı meydana geldi.

İhbar üzerine istasyona çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerce ilk olarak benzin istasyonunda müdahale edilen tanker, patlama ihtimaline karşı çevredeki boş bir alana götürüldü.

Güvenli bölgeye çekilen ve gaz ölçümü yapılan tankerdeki sızıntıyı kontrol altına alma işlemleri devam ediyor.

Polis ekiplerince, güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan alandaki yol, sızıntının kontrol altına alınmasının ardından trafiğe açılacak.

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