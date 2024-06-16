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Türkiye
AA 16.06.2024 13:45

Ankara'da kurban pazar yerlerinde ilk gün yoğunluğu yaşanıyor

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim alanlarında yoğunluk oluştu.

Ankara'da kurban pazar yerlerinde ilk gün yoğunluğu yaşanıyor
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Bayram namazının ardından belediyelere ait kurban kesim alanlarına giden vatandaşlar, kurbanlıklarını kestirmek için sıra bekledi.

Kurbanlıklar, raylı sistemlerde kesildikten sonra küçük parçalara ayrıldı. Daha sonra hisse sayısı kadar eşit parçalara bölünen etler, sahiplerine dağıtıldı.

Kurbanlığı almak için son günü bekleyen vatandaşlarla satıcılar arasında pazarlıklar yaşandı. Kurbanlıkların hepsini elden çıkarmak isteyen satıcılar, bayramın ilk gününde pazarlıkların daha sıkı geçtiğini belirterek, fiyatları düşük tuttukları değerlendirmesinde bulundu.

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