Ankara'da Celal Bayar Bulvarı'ndan Sıhhiye istikametine giden Gökhan Yaman'ın kullandığı hafif ticari araç Yüksek Hızlı Tren (YHT) önündeki alt geçitte Mehmet Salih Aslan yönetimindeki belediye temizlik aracına arkadan çarptı.
Kaza sonrası savrulan ve alt geçidin duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Gökhan Yaman ile aynı araçta bulunan Zeynep Yıldız yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan Yaman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle YHT Alt Geçidi'nin Sıhhiye istikameti yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.
Kaynak: AA