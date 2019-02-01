Altındağ'da boş bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Mahalle sakinleri, boş gecekondu içinde besledikleri 5 yavru köpeği kurtarmak için uğraş verdi. Alevler nedeniyle içeri giremeyen vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede 5 yavru köpeğin de öldüğünü tespit etti.

Polis ve itfaiye yetkilileri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: TRT Haber