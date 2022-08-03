Gözaltındaki 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede önce savcı sorgusu yapıldı. Sorgulamanın ardından şüpheliler nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıktı.

Şüphelilerden biri tutuklandı, diğer 2 şüpheli ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz pazar günü bir kişi Çankaya'daki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama eylemi gerçekleştirmişti.

Saldırgan, daha sonra Mamak'taki iki cemevine zarar vermişti. Şüpheli, Eskişehir'e kaçmak isterken Emniyet ekiplerince yakalanmıştı. Diğer 2 şüpheliden biri İzmir'de, diğeri ise Eskişehir-Ankara yolunda gözaltına alınmıştı.