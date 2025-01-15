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Türkiye
İHA 15.01.2025 16:04

Ankara'da başıboş köpek 5 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı

Ankara'da başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk, yüzü de dahil birçok yerinden yaralandı. 4 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu olan çocuk, bir süre daha tedavi görecek.

Olay, 9 Ocak günü Yenimahalle ilçesinde meydana geldi.

5 yaşındaki Suriyeli Ata Elali, sokakta oyun oynadığı sırada başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

Ailesinin ve çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuk, ambulansla hastaneye götürüldü.

Derin ısırıklar nedeniyle yüzünde, kalçasında, bacağında ve sırtında parçalanmalar olan çocuk, 4 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

5 yaşındaki çocuk yaşadığı o anları anlattı

Ankara'da başıboş köpek 5 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı

Psikolojik olarak saldırıdan olumsuz etkilenen çocuğun tedavisinin süreceği öğrenildi.

Kardeşini o şekilde görünce endişelendiğini belirten abla Eye Elali, "Amcama giderken gördüm. Köpeği görünce hemen yardıma gittim, her yerini ısırmıştı. Hastaneye kaldırıldı, 4 gün hastanede kaldı. Dün taburcu oldu. Evimize yakın bir yerde oldu olay" diye konuştu.

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