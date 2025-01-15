Ankara'da başıboş köpek 5 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı

Olay, 9 Ocak günü Yenimahalle ilçesinde meydana geldi.

5 yaşındaki Suriyeli Ata Elali, sokakta oyun oynadığı sırada başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

Ailesinin ve çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuk, ambulansla hastaneye götürüldü.

Derin ısırıklar nedeniyle yüzünde, kalçasında, bacağında ve sırtında parçalanmalar olan çocuk, 4 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

5 yaşındaki çocuk yaşadığı o anları anlattı

Psikolojik olarak saldırıdan olumsuz etkilenen çocuğun tedavisinin süreceği öğrenildi.

Kardeşini o şekilde görünce endişelendiğini belirten abla Eye Elali, "Amcama giderken gördüm. Köpeği görünce hemen yardıma gittim, her yerini ısırmıştı. Hastaneye kaldırıldı, 4 gün hastanede kaldı. Dün taburcu oldu. Evimize yakın bir yerde oldu olay" diye konuştu.