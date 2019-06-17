Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde 3 araçtan yabancı uyruklu kişilerin bırakıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Göçmenleri Van'dan getirenler aranıyor

Ekipler, 33'ü Afganistan, 30'u Pakistan ve 12'si Bangladeş vatandaşı olmak üzere toplam 75 yabancı uyruklunun kaçak yollardan Ankara'ya getirildiğini tespit etti.

Yabancı uyruklular hakkında Çiftlik Polis Merkezi Amirliğinde işlem başlatıldı.

Düzensiz göçmenleri Van'dan getirdikleri tespit edilen ve "AŞTİ'ye gitmeleri"ni söyleyerek yolda bırakan kişilerin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Göçmenler, Göç İdaresine tesliminin ardından sınır dışı edilecek.

Kaynak: AA