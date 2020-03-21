Çin’in Wuhan kentinden çıkan ve dünyayı tehdit etmeye devam eden koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla tüm kurumlar önlemler alıyor.

Alınan tedbirler kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanma hakkı geçici süreyle durduruldu. Kararın sebebi ise toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkının toplu taşıma kullanımını ve salgın riskini artırması.