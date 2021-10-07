Ankara'da, jandarma ekipleri, 30 Eylül - 6 Ekim 2021 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Ankara'nın Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Bala ve Beypazarı ilçelerinde yapılan uygulamalarda 29'u Afganistan, 6'sı Pakistan ve 1'i Bangladeş uyruklu olmak üzere 36 göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenlere kişi başı 4 bin 746 lira ceza uygulandı.

Düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Göçmenler, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.