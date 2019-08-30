TBMM'nin Dikmen Kapısı önünden başlayan yürüyüşe, tören birlikleri karargahı, muharip ve iç güvenlik gazileri ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde gazi olanlar da katıldı.

Büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağının askerler tarafından taşındığı törende, Cumhurbaşkanlığı Bandosu, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, Deniz ve Hava Kuvvet Komutanlıklarından oluşan Karma Bando, marşlar çaldı.

Geçit sırasında askeri bandonun seslendirdiği marşlara, töreni izleyen vatandaşlar da eşlik etti.

Törende, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini temsilen o dönemlerin askeri üniformalarını giyen "Tarihi Bölük" de geçiş yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği ile jandarma ve emniyetin motosikletli timlerinin de yer aldığı korteje, Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar ellerindeki bayraklarla sevgi gösterilerinde bulundu.

TBMM önünden saat 13.30'da başlayan geçit töreni, Ulus'taki eski Meclis'in önünde saat 15.30'da sona erdi.

Güzergah boyunca, emniyet birimlerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Atatürk Bulvarı'na çıkan bütün yollar kapatılırken, atlı polislerin de olduğu ekipler güzergahta güvenliği sağladı.

Kaynak: AA