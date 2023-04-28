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Türkiye
TRT Haber 28.04.2023 09:04

Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı kararı

Ankara merkezli 3 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı kararı

Operasyonu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma ekipleri yürütüyor.

Ekipler, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS sınavlarında yapmış olduğu usulsüzlüklere nedeniyle harekete geçti.

2011 ve 2015 yılları arasında örgüt mensuplarını KPSS sınavlarına hazırlamak amacıyla kullandıkları çalışma evlerine baskın yapıldı.

Bu evlerde görev yapan üst düzey örgüt yöneticileri ile irtibatlı olduğu belirlenen 4 kişi ile örgüt içi iletişim için şifreli haberleşme programı kullanan 1 kişi tespit edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere devam ettikleri bildirildi.

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