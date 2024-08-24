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Türkiye
AA 24.08.2024 06:30

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya-Düzce kesiminde çalışma yapılacak

Anadolu Otoyolu'nda Hendek ile Gümüşova arasında yapılacak üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara yönü kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü olarak sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya-Düzce kesiminde çalışma yapılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce Hendek ile Gümüşova kavşağı arasında üstyapı yenileme çalışması yapılacak.

Çalışmalar sırasında Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul istikametinden gidiş geliş şeklinde verilecek.

Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak Ankara istikametinden gidiş geliş şeklinde ulaşım sağlanacak.

26 Ağustos'ta başlayacak çalışmalar, 21.00-07.00 saatlerinde yapılacak.

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