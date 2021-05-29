Çayırova ilçesi İstanbul istikameti Şekerpınar mevkisinde Ercan K. idaresindeki hafif ticari araç ile Özkan İ. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki sürücü ve hafif ticari araçtaki Rabia P. ile Hacı Ç. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.