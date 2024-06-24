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Türkiye
AA 24.06.2024 21:58

Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde bariyere çarpan cipteki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Cemal S. idaresindeki  cip, Üçköprü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çaptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile yolcular Ayten ve Sevinay S. ile Esra Duygu D. ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sevinay S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada sürücü Cemal S'nin polise verdiği ifadede, önünündeki tırın kasasından düşen piknik tüpünün çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini anlattığı öğrenildi.

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