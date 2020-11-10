Haber Giriş: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe açıldı
[Fotoğraf: AA]
Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle 26 gündür kademeli şekilde ulaşım sağlanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara yönütrafiğe açıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı ile Bolu-Abant gişeleri arasında kalan bölümünde 14 Ekim'de başlayan çalışmalar sona erdi.
Çalışmalar kapsamında Ankara yönüne ulaşım, İstanbul istikametinden çift yönlü ve D-100 kara yolu üzerinden sağlandı.
[Fotoğraf: AA]
Ankara yönü, çalışmaların tamamlanmasının ardından polis ve kara yolları ekiplerince ulaşıma açıldı.
Beklenenden erken açıldı
Çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nun 1, 2 ve 3. viyadükleri üzerinde bulunan derzler yenilendi ve yol tekrar asfaltlandı.
Ekiplerin çalışmalarını ara vermeden sürdürmesi sonucu otoyolun Ankara yönü planlanandan 6 gün önce trafiğe açıldı.
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