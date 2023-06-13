Ambulans helikopterle hastaneye taşınan çoban: Allah devletimize zeval vermesin

Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi kırsalında koyunları otlattığı sırada kayalıklardan düşen 63 yaşındaki Şükrü Şengül isimli vatandaşın ayağı kırıldı.

Şengül, ilk olarak durumunu hayvanların sahibini arayarak bildirdi. Hayvan sahibi ise 112 Acil Servis ekiplerini bildirmesi sonucu mahalle sakinleri ile kısa sürede olay yerine gitti.

Daha sonra bölgeye sevk edilen ambulans, dağlık alanda yaralıya ulaşamayınca bu kez ambulans helikopter sevk edildi.

Bölgeye giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı çoban, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşındı. Burada da gerekli müdahalesi yapılan Şengül, daha sonra servise kaldırıldı. Sağlık durumu iyiye giden Şengül, yakında zamanda taburcu edilecek.

"Beni bir saat boyunca omuzlarında taşıdılar"

Adana’da yaşadığını ve çobanlık yapmak için Bahçesaray’a geldiğini anlatan Şükrü Şengül ise yaylada koyunları otlatırken bir kaza yaşadığını belirterek, “Kaza sonucu ayağımın kırıldığını fark ettim ve acıdan çok ağladım. Daha sonra hayvanların sahibine telefon açtım. Telefondan sonra yardımıma 15 kişi geldi. Yardıma gelenler yaptıkları sedyeyle beni bir saat boyunca omuzlarında taşıdı. Allah devletimize de zeval vermesin helikopterle beni buraya taşıdılar. Tedavi olduğum hastanede de çok iyi hizmet ve ilgi görüyorum” diye konuştu.

Hizmetten dolayı duygu dolu anlar yaşayan küçükbaş hayvanların sahibi de telefon açtıkları gibi helikopterin olay yerine gelerek yaralıyı hastaneye taşıdığını kaydetti.