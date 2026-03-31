AA 31.03.2026 16:24

Ambulans ekibiyle tartışan sürücüye 180 bin lira ceza

Büyükçekmece'de trafikte tartıştığı ambulans görevlilerine hakaret eden sürücüye 180 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün belediyeye ait ambulanstaki görevlilerle tartıştığı anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Mimaroba Mahallesi Ülge Sokak'ta belediyeye ait ambulanstaki görevlilerle tartışan otomobil sürücüsünün aracından inip ekibe küfür ve hakaretlerde bulunduğunu belirledi.

Yapılan çalışmada, otomobilin sürücüsünün F.A. olduğu belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" hükmünden 180 bin lira para cezası kesildi.

Ayrıca sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle alındı, otomobili de 60 gün trafikten men edildi.

Ambulans İstanbul Trafik Cezası
