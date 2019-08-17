Amasya'nın Taşova ilçesinde Veli Keskün idaresindeki yolcu minibüsü, Amasya-Taşova kara yolunun Kaleçevriği mevkisinde, aynı yöne giden İsa Kanbolat'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Kanbolat ile minibüstekilerden Fadime (69), Muhterem, Salime, Ali Eren, Gökdeniz, Derya ve Bayram Keskün, Yeter ve Tülay Çetin, Özgür Ünal ile Can ve Nurdagül Çalışkan yaralandı.

Taşova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fadime Keskün, Yeter Çetin ve Bayram Keskün, yapılan ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA