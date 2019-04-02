Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Belevi köyünde, Gülahmet Yüksel ile eşi Gülhanım Yüksel'in yaşadıkları 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Taşova Belediyesi ve Erbaa Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaşlı çiftin öldüğü belirlendi.

Ev de kullanılamaz hale geldi.

Yaşlı çiftin cenazeleri cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA