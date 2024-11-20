Altyapı çalışmaları sırasında Çanakkale Savaşları dönemine ait 50 top mermisi bulundu

Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler, Alaaddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi Piri Reis Kordonboyu Sokak'ta yürüttükleri kanalizasyon yenileme çalışması sırasında, kazı yaptıkları alanda top mermileri ile karşılaştı.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, kazı sahasını güvenlik çemberine aldı. İşçiler daha sonra top mermilerini kontrollü şekilde toprak altından birer birer çıkardı. Çalışma sonunda toprak altından çıkarılan top mermisi sayısı 50'ye ulaştı.

Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı değerlendirilen top mermileri, güvenli bir alanda korunması amacıyla polis ekiplerince teslim alındı.

Top mermilerinin, tarihi ve teknik özelliklerinin incelenmesi için Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına götürüleceği öğrenildi.