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Türkiye
DHA 02.02.2024 15:50

Alevlerin üzerine düşen işçiler, kepçeyle atılan toprağın altında kaldı

Manisa'da, fabrika inşaatında kaynak kıvılcımlarının sebep olduğu yangında, 2 işçi tutuşan malzemelerin üzerine düştü. İki işçinin cesetleri, kepçe operatörlerinin yangını söndürmek için alevlerin üzerine döktüğü toprağın altında bulundu.

Alevlerin üzerine düşen işçiler, kepçeyle atılan toprağın altında kaldı

Olay, saat 11.30 sıralarında Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin 4'üncü kısmında yapımı devam eden bir elektronik firmasına ait yeni ısı pompa fabrikasının şantiye alanında meydana geldi.

Manlift adı verilen bir asansör aracın sepetinde kaynak yapan işçiler, hemen altlarında istifli bulunan ısı yalıtım malzemelerinin tutuşmasına neden oldu.

Panikle kaçmak isteyen işçiler, yanan köpüklerin üzerine düştü. Eriyen köpükler işçilerin üzerine yapıştı.

Bu sırada şantiyedeki kepçe operatörleri, işçileri fark etmeyerek alevleri söndürmek için toprak dökerek müdahalede bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bu sırada iki işçinin ortada olmadığı fark edildi. Köpüklerin arasına düşmüş olabilecekleri ihtimali üzerine itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Dökülen topraklar kaldırılınca 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Gökalp ve Çınar'ın cansız bedenleri, yanarak mı yoksa üzerlerine toprak dökülmesi sonucu mu öldüğünün tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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