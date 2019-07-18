Aksaray Bankalar Caddesi üzerindeki kaldırımda yağmur ve rüzgardan dolayı kırılan ağaç caddeye devrildi.
Ağacın karılarak devrildiği esnada 9 aylık Mirali Y. ile yine kaldırımda yürüyen 65 yaşındaki Abdullatif Uygur yaralandı.
2 kişi yaralandı
Kısa sürede olay yerine giden 112 ekipleri yaralı bebeği alarak ambulansa taşıdı. Bebeğe ilk müdahale ambulans içinde yapılırken, bebek daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ağacın devrilme anı kameraya da yansıdı.
Kaynak: TRT Haber