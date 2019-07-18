Türkiye

Aksaray'da şiddetli rüzgar ağacı yerinden söktü

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:29 - Son Güncelleme 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:52

Aksaray'da etkili olan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kaldırımda bulunan bir ağaç rüzgarın şiddetiyle caddeye devrildi. Olayda 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Aksaray Bankalar Caddesi üzerindeki kaldırımda yağmur ve rüzgardan dolayı kırılan ağaç caddeye devrildi. Ağacın karılarak devrildiği esnada 9 aylık Mirali Y. ile yine kaldırımda yürüyen 65 yaşındaki Abdullatif Uygur yaralandı. 2 kişi yaralandı Kısa sürede olay yerine giden 112 ekipleri yaralı bebeği alarak ambulansa taşıdı. Bebeğe ilk müdahale ambulans içinde yapılırken, bebek daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağacın devrilme anı kameraya da yansıdı. Kaynak: TRT Haber Etiketler: haber Aksaray

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.