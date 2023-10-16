Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 16.10.2023 11:24

Aksaray'da mahsur kalan dağcılar kurtarıldı

Aksaray'da Hasandağı’na zirve tırmanışı sırasında düşüp yaralanan Veysel Güven ile soğuktan etkilenen 2 arkadaşı, 6 saat sonra askeri helikopterle kurtarıldı.

Aksaray'da mahsur kalan dağcılar kurtarıldı
[Fotograf: DHA]

Hasandağı'na tırmanan Veysel Güven, dengesini kaybedip, düşerek yaralandı. Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve UMKE’den oluşan 24 kişilik arama-kurtarma ekibi, bölgeye sevk edildi.

Yaralı Güven ile soğuktan etkilenen iki kardeşin, hastaneye götürülmesi için askeri helikopter çağrıldı.

6 saat sonra bulundukları yerden askeri helikopterle alınan grup, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Güven'in ilk kez, Yasin ve Çağrı kardeşlerin de daha önce 3 kez Hasandağı'na tırmanış yaptığı öğrenildi. 

ETİKETLER
Aksaray
Sıradaki Haber
Kayseri Havalimanı terminal binasının yüzde 99'u tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:04
Diyarbakır'daki kazıda saray kalıntıları ortaya çıkarılacak
11:57
Türksat 6A bugüne kadarki tüm testleri başarıyla geçti
11:59
TİM Başkanı Gültepe'den enflasyonla mücadele kampanyasına destek
11:54
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teknenin alabora olması sonucu en az 40 kişi öldü
11:46
Hibe olarak dağıtılan defne fideleri çiftçilere gelir kapısı oldu
11:35
Hatay'da ağır hasar alan 8 bina kontrollü yıkıldı
Eğil Kalesi'ndeki kazıda saray kalıntıları ortaya çıkarılacak
Eğil Kalesi'ndeki kazıda saray kalıntıları ortaya çıkarılacak
FOTO FOKUS
Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ