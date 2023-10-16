Aksaray'da mahsur kalan dağcılar kurtarıldı

Hasandağı'na tırmanan Veysel Güven, dengesini kaybedip, düşerek yaralandı. Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve UMKE’den oluşan 24 kişilik arama-kurtarma ekibi, bölgeye sevk edildi.

Yaralı Güven ile soğuktan etkilenen iki kardeşin, hastaneye götürülmesi için askeri helikopter çağrıldı.

6 saat sonra bulundukları yerden askeri helikopterle alınan grup, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Güven'in ilk kez, Yasin ve Çağrı kardeşlerin de daha önce 3 kez Hasandağı'na tırmanış yaptığı öğrenildi.