Ümit Süleyman Kestek idaresindeki otomobil, Ihlara yolu Kireçli mevkisinde Orhan Sertkaya kontrolündeki tıra arkadan çarptı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Hafize ve oğlu Mustafa Kestek olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı baba Kestek ile kızı Hatice ve oğlu Alper Kestek sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sertkaya, emniyet mensuplarınca gözaltına alındı.

Olay yerine gelen Kestek ailesinin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Kaynak: AA