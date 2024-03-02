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Türkiye
AA 02.03.2024 08:41

Akrobatik hareketler yapan motorcu trafik ışıklarına çaptı

Denizli'de motosikletle akrobatik hareketler yapan genç, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metre sürüklenerek trafik ışığına çarptı. Acı içinde kıvranan yaralı gencin eşyaları etrafa saçıldı.

Akrobatik hareketler yapan motorcu trafik ışıklarına çaptı
[Fotograf: İHA]

Merkezefendi ilçesi Merkez Efendi Mahallesi'nde meydana gelen olayda gece saatlerinde 29 Ekim Bulvarı üzerinde motosikletle seyir halinde olan sürücü Yunus K. isimli genç, akrobatik hareketler yapmaya başladı.

Trafik ışıklarına yaklaştığı sırada durmaya çalışan motosiklet sürücüsü, dengesini kaybederek motosikletiyle birlikte yere düştü.

Yaklaşık 15 metre sürüklenen motosiklet, trafik ışığına çarparak durabildi. Direğe çarpan motosiklet hurdaya dönerken, gencin giysi ve eşyaları da etrafa saçıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Yunus K.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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