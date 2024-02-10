Parçalı Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.02.2024 20:06

AK Parti'nin Sivas'taki belediye başkan adayları tanıtıldı

AK Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Sivas merkez ile ilçelerindeki belediye başkan adayları tanıtıldı.

AK Parti'nin Sivas'taki belediye başkan adayları tanıtıldı

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarları döneminde ülkede yapılan hizmetleri anlattı.

AK Parti'nin bir duruşun ve dünyanın vicdanı olan bir siyasi hareketin adı olduğunu belirten Sırakaya, "AK Parti ezelden ebede yürüyüşün bir ismidir. AK Parti mazlumun yanında, zalimin karşısında elif gibi dimdik durandır." dedi.

Sırakaya, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yerel ve genel seçimleri her zaman kendi mecrasında takip ettiğini belirterek, "Yerel seçimleri vatandaşımıza dokunabilecek, onu izleyebilecek ilk göz olarak gördük. Vatandaşımızın sorununu yerinde tespit ederek hızlı bir şekilde ona çözüm üretmenin bir hizmet aracı olarak gördük." diye konuştu.

"Biz memleket sevdalısıyız"

Vatandaşa hizmetkar olma anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Biz memleket, vatan, bayrak ve ezan sevdalısıyız. Cumhur İttifakı'nı diğer ittifaklardan ayıran en büyük özellik Türkiye sevdasıdır. Milletini batılı ülkelere şikayet etmekten çekinmeyen, yanlış yerlere selam vermenin kendilerine göre kıymet olduğunu düşünenler ve geçmişi yenilgilerle dolu olan bir anlayışın mücadelesini gördük. Bir kez daha bu millet Anadolu irfanıyla 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi. Bu muhalefet anlayışı bugün gelmiş yerel seçimlerde oy istiyor. 'Kazanıyoruz, öndeyiz' diye yalan konuşan insanlara benim milletim neden oy versin. Kendisine verilen 5 yıllık görev süresi içerisinde şehrinin halimi olmak varken başka makamların peşinde koşan insanlara benim milletim neden oy versin. Kendi şehri sıkıntılar içerisindeyken, kendisine tatil yapmayı yakıştıranlara, balık müdavimlerine, yapraklardan alkış bekleyenlere bu millet oy vermeyecektir."

Sırakaya, AK Parti belediyelerinin şehircilik anlayışında şöhretin peşinde değil, şehrinin peşinde koşmanın var olduğunu dile getirerek, partililerden seçimlerde az uyuyup çok çalışmalarını istedi.

Sivas'ta Hilmi Bilgin, ilçelerden Akıncılar'da Hasan Şen, Altınyayla'da Sinan Akbulut, Divriği'de Özcan Çetin, Doğanşar'da Hasan Hüseyin Karataş, Gemerek'te Remzi Kılıçdağ, Gölova'da Tevfik Ayan, Gürün'de Turgay Aslantaş, Hafik'te Habip Görler, İmranlı'da Ali Ürek, Kangal'da Mehmet Öztürk, Koyulhisar'da Aşkın Fırat, Suşehri'nde Fazlı Yüksel, Yıldızeli'nde Mehmet Sabit Karakaş ve Zara'da Kenan Oğuzhan aday gösterildi.

Programa AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve partililer katıldı.

ETİKETLER
Sivas AK Parti Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
Bitlis'te AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:32
TBMM Başkanı Kurtulmuş Küçükçekmece'deki silahlı saldırıyı kınadı
20:27
ABD ve İngiltere'nin saldırılarında 17 Husi mensubu öldü
19:59
Bitlis'te AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı yapıldı
19:41
Sınır Tanımayan Doktorlar: Nasır Hastanesi'ne açılan ateşte 2 kişi öldü
19:38
AK Parti'nin Tokat'taki belediye başkan adayları tanıtıldı
19:24
İran: Netanyahu kendisini kurtarmak için çözümü savaşta buluyor
Hakkari'de 5. Kar Festivali başladı
Hakkari'de 5. Kar Festivali başladı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alper Gezeravcı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alper Gezeravcı ile görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ