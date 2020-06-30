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AK Parti'li Akbaşoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, rutin yaptırdığı koronavirüs (Covid-19) testlerinden sonuncusunun pozitif çıktığını bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı. Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi. Bu vesile ile geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara samimi teşekkürlerimi iletir, özellikle dualarınızı istirham ederim." ifadelerine yer verdi.
Etiketler: covid-19 salgın pandemi koronavirüsSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 23:16
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