AK Parti, 2021'de yapılacak 7'nci Olağan Büyük Kongre için çalışmaya başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, TRT Haber Kanal Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun Orhan'a konuştu.

Kandemir, bir ekibin sokaklarda ve kahvehanelerde esnafın arasında dolaştığını söyleyerek, "Siyasi fotoğraf çekiyoruz. AK Parti hala umudun adresi" dedi.

Erkan Kandemir, büyük kongrede partiye yeni yüzlerin katılabileceğini anlattı.

"AK Parti ilkeleriyle uyumlu herkese gönlümüz, kapımız açık. Burada toplumla kavga etmemiş milletin teveccüh göstereceği herkesi üyemiz, yönetim kurulu üyemiz olarak da görmeyi arzu ederiz."

Sokağın nabzı tutuluyor

İl ve ilçe teşkilatları sıkı bir şekilde takip ediliyor. Partili bir ekip tebdili kıyafetle teşkilatları denetliyor. Sokağın nabzı tutuluyor. Halkın partiden beklentisi ortaya konuyor.

Peki, AK Parti siyasetteki yeni oluşumlara nasıl bakıyor? Cevabını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir verdi.

"Böyle bir gündemimiz yok. AK Parti ailesi çok büyük bir aile. Kendi işine, gündemine konsantre bir hareket. Önce şekillensin belki sonra gündemimiz olur."

Kaynak: TRT Haber