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Türkiye
DHA 15.10.2024 01:12

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 390 personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 2 bin 390 sözleşmeli personel alımı yapacağı duyuruldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 390 personel alacak

Resmi Gazete'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 2 bin 390 sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme gerçekleştirecek.

Başvurular 15- 30 Ekim 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Adaylarda aranan bazı nitelikler şu şekilde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4),(5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak, son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

Adaylar, başvurularını 15- 30 Ekim 2024 tarihleri arasında son gün saat 23.59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden Edevlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacak.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu Personel Resmi Gazete KPSS
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