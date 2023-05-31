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Türkiye
TRT Haber 31.05.2023 17:35

Aidat borçlarını apartmana asmak suç mu?

Site aidat borçlarının bina girişlerine asılması suç mu? İstanbul Şişli'de borç bilgilerinin asıldığı panoda ismini gören site sakini bu durumdan rahatsız oldu. Kişisel verinin hukuka aykırı yayıldığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu. Hukukçular 'Herkesin borç bilgisi kendine özeldir' diyerek site ve apartman yöneticilerini uyarıyor.

Aidat borçlarını apartmana asmak suç mu?

Site yöneticileri dikkat etmeli, aidat borcu paylaşımı hukuki sorun yaratabilir.

Apartman ve site yöneticileri aidat borcu olanları listeliyor.

Daire sakinleri, komşuları tarafından bilgilerinin görülmesinden rahatsız

Panolara daire numarası, borç miktarı ve borçlunun isminin yer aldığı o listeler asılıyor. Ayrıca bu bilgiler kimi zaman apartmanın gruplarında da paylaşılıyor.

Daire sakinleri bu durumdan şikayetçi. Çünkü borç bilgilerinin komşuları tarafından görülmesinden rahatsız oluyorlar.

Avukat Gizem Gonce, borçların kişilere özel olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Apartman sakinlerinin kişisel verileri yani isimleri, adres bilgileri, paylaşmış oldukları ve paylaşacakları aidat borçlarına ilişkin bedellerin hepsi de bir kişisel veri kabul edilmektedir. Borçlarının bilinmesinden dolayı aslında incinmiş durumdalar. Bu durum onları kötü etkilemekte ve bundan dolayı da haklarının neler olduğunu da bilmiyorlar. Çünkü her insanın borcu kendine özeldir."

Borç listesinde ismini gördü, site yönetiminden şikayetçi oldu

Şişli'de bir site yöneticisi de borç bilgilerini girişe astı. Site sakinlerinden biri bu durumdan rahatsız oldu ve hukuka başvurmaya karar verdi. Avukatına danıştı ve site yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avukat Gonce konuyla ilgili şunları söyledi:

"Soruşturmanın neticesinde şahsi olarak kanaatimiz Türk Ceza Kanunu'nun 136'ncı maddesi birinci fıkrasına nazaran apartman dairesindeki apartman sakinlerinin kişisel verilerini hukuka aykırı olarak yaymasından mütevellit 136'ncı maddeye istinaden bir ceza davası açması ve iddianame düzenlemesini beklemekteyiz."

Soruşturma kapsamında site yöneticilerinin ifadelerine başvurulması bekleniyor. 

Haber: Hilal Yıldırım

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