AA 02.01.2026 13:24

Ağrı'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 şüpheli yakalandı

Ağrı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 şüpheli yakalandı

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda çok sayıda yasaklı/toplatma kararı bulunan kitap ile dijital materyal ele geçirdi.

Ağrı DEAŞ Terör Örgütü
