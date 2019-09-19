Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar bulunan, örgüte ait Bank Asya'da para arttırımı yapan ve örgüt tarafından örgüte bağlı olarak kodlanan şüphelilere yönelik Ağrı, İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli ve Sivas'ta operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında halen aktif görevde olan avukat, komiser yardımcısı, polis memuru ve sivillerin bulunduğu 6 zanlı gözaltına alındı.

İl dışında yakalanan şüphelilerin kente getirilecekleri öğrenildi.

Kaynak: AA