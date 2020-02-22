Haber Giriş: Kaynak: AA
Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum kara yollarında yoğun sis etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açtı.
Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum kara yollarında yoğun sis etkili oluyor.
Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yollarda sürücüler araçlarının farlarını yakarak düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Kent merkezinde görülen yoğun sis ise sabah iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşları da etkiledi.
[Fotoğraf: AA]
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