Ağlayan bebeğiyle ilgilenen sürücü yoldaki iki çocuğa çarptı

Kaza, Baykoca Mahallesi Yeni İnegöl Caddesi'nde meydana geldi.

Yolcu koltuğundaki pusette ağlayan 1 aylık bebeğini sakinleştirmeye çalışan anne Emran D., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Emirhan İ. ve 15 yaşındaki Alperen S.'ye çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada, araçtaki bebek ve anne ile iki çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemede bulunan polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.