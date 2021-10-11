Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi. Meydana gelen kazada 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü ile 2 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bölgeye giden Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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