Cumhuriyet Mahallesi'nde bir minibüsün altından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, önce kendi imkanları ile hayvanı kurtarmaya çalıştı.

Kedi, sıkıştığı yerden çıkarılmayınca durum AFAD İl Müdürlüğüne bildirildi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kediyi, sıkıştığı minibüsün altından çıkardı.

Kurtarılan kedi, Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğüne teslim edildi.