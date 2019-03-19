Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Afrin'e son bir yılda ulaştırılan yardımlara ilişkin bilgi verildi.

Türk Kızılayı, Türk STK'lar ve AFAD iş birliğinde 362 noktaya insani yardım malzemesi gönderildiği belirtilen paylaşımda, 2 milyon 664 bin 407 kap sıcak yemek, 6 milyon 378 bin 142 ekmek, 194 bin 382 koli gıda, 500 bin 760 şişe su, 2 ton 417 kilo un, 104 bin 18 hijyen seti ve 190 bin 219 gıda dışı malzemenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA