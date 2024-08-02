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Türkiye
AA 02.08.2024 06:01

Afetzedelerin barınma ihtiyacı için 9 ilde bazı alanlar kamulaştırıldı

Adıyaman, Ardahan, Aydın, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Sinop ve Van'da meydana gelen bazı afetler nedeniyle, hak sahibi afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla 9 ildeki bazı yerlerin acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Afetzedelerin barınma ihtiyacı için 9 ilde bazı alanlar kamulaştırıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Sinop ve Van'da meydana gelen bazı afetler nedeniyle, hak sahibi afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla 9 ildeki bazı yerler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca acele kamulaştırılacak.

Buna göre, Adıyaman'ın Gerger ilçesi Yeşilyurt Mahallesi ve Kahta ilçesi Akıncılar beldesi, Ardahan'ın Posof ilçesi Savaşır köyü, Aydın'ın Karacasu ilçesi Dikmen Mahallesi, Erzurum'un Çat ilçesi Tuzluca Mahallesi, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi Alçiçek (Barış) Mahallesi, Kilis'in Musabeyli ilçesi Çınar köyü, Malatya'nın Arguvan ilçesi Dolaylı Mahallesi, Sinop'un Türkeli ilçesi Düzler köyü ve Van'ın Tuşba ilçesi Kalecik Mahallesi'ndeki bazı ada ve parsellerin kamulaştırılmasına karar verildi.

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Doğal Afet Adıyaman Deprem Resmi Gazete Ardahan Aydın Elazığ Erzurum Kahramanmaraş Sinop
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