Milli parktaki Fırtına Veli Çeşmesi mevkiinde 4 gün önce başlayan örtü yangını dün akşam üzeri kontrol altına alındı. Yangın bölgesi tedbir amaçlı havadan takibe alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün de nihai soğutma çalışmalarını yapmak üzere Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, profesyonel gönüllü dağcı grupları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ve jandarma komandolar helikopterle bölgeye indirildi.

Ekiplerin münferit tütmelere müdahalesi sürüyor.

Kentin Nazımiye ilçesi Kutuderesi bölgesinde çıkan örtü yangınının söndürülmesi için de havadan ve karadan çalışmalara devam ediyor.