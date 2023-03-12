Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 10:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adıyaman'da binaların taşıyıcı kolonlarındaki ihmaller ortaya çıktı
Deprem bölgesindeki binalarda hasar tespit çalışmaları sürüyor. En fazla yıkımın yaşandığı illerden Adıyaman'da, hata ve ihmaller bir bir ortaya çıktı. En çok da taşıyıcı kolonlarda yapılan yanlış uygulamalar dikkati çekti.
Asrın felaketinde en fazla zarar gören kentlerden biri Adıyaman oldu. Yaklaşık bin 500 bina tamamen yıkıldı, binlercesinde ağır hasar oluştu.
Ağır hasarlı binalarda taşıyıcı kolonlardaki ihmallere dair birçok örnek bulunuyor.
Yine kirişlerde de demirlerin içerisine plastik borular döşendiği görüldü.
Özellikle yıkılan veya ağır hasar alan binalarda, tuğladan yapılmış kolonlar olduğu belirlendi.
Bazı kolon sistemlerininse binanın yarısına kadar yapıldığı tespit edildi.
Güçlendirme çalışmasındaki yanlış uygulamalar da göze çarptı.
Kolonlara müdahale edildiği ve binanın statiğinin bozulduğu, kontrolsüz yapılan perde duvarların binalara zarar verdiği de ortaya çıktı.
Haber: Murat Can Öztürk
Kamera: İdris Tiftikçi
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