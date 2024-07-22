Adıyaman'da 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekiplerince, 10 evden hırsızlık yapılması ve bir motosikletin çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışma kapsamında 19 Temmuz'da düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 19 Temmuz'da 15 ekip ve 100 personelin katılımıyla 6 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlenmiş, operasyonda, ikisi kardeş 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.