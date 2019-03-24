Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Mart'ta terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, örgütsel dokümanlar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.U., S.Y. ve M.Ç. tutuklandı. 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA