Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da zehir tacirlerine operasyon: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da, 6 kilo 637 gram esrar ve 16 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.
Operasyon düzenlenen adreste yapılan aramada, 6 kilo 637 gram esrar ve 16 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adreste bulunan 6 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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