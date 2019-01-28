Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Rezan Şıh ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Şıh'la ilgili karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, sanığı "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve üzerine atılı 6 ayrı suç yönünden ise toplamda 25 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Adana'da 2015 yılında Küçükdikili Çınarlı Mahallesi Şehitlik Caddesi'nin ateş yakılarak trafiğe kapatılıp, araçların durdurularak sözde "kimlik sorma uygulamasının" yapılması ve devamında Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsünün durdurulup molotofkokteyli ve taş atmak suretiyle araca zarar verilmesi eylemlerine katılan zanlının Rezan Şıh olduğu belirlenmişti.

Tutuklanan Şıh hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 6 ayrı suç yönünden 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA